Un derby de Liverpool sans buts pour la reprise

La victoire de Manchester City contre Arsenal signifiait que Liverpool n'aurait pas été titré même en cas de victoire ce dimanche. Mais les Reds n'ont dû se contenter que d'un petit point.

Après un faux départ de Sadio Mané, le Sénégalais oubliant ... l'hommage à George Floyd et se ruant vers le camp d'Everton dès le coup de sifflet de l'arbitre, le derby débutait et il sera peu emballant. Après quelques occasions des Reds en première période, premier coup dur : la sortie de James Milner sur blessure peu avant la pause.

Pas plus de spectacle en seconde période, malgré la montée au jeu de la bête noire d'Everton, Divock Origi, à la 65e. Pire pour Liverpool, la plus grosse occasion de la rencontre sera pour les Toffees et Tom Davies, qui suit une jolie talonnade de Calvert-Lewin. Richarlison alertera encore Alisson à la 80e, mais la rencontre se terminera sur un 0-0 peu excitant.