Officiel : La LFP maintient une Ligue 1 à 20, Toulouse et Amiens relégués

L'Assemblée Générale de la LFP a donné son verdict : pas de Ligue 1 à 22 équipes, et la relégation pour Toulouse et Amiens.

Il n'y aura pas de miracle pour Toulouse, lanterne rouge de Ligue 1, qui espérait se maintenir suite à la décision du Conseil d'État de geler les relégations. Mais la LFP ne l'entendait pas de cette oreille : suite à l'Assemblée Générale de ce mardi, la décision du Conseil d'État a été ignorée et la Ligue 1 restera bien à 20 équipes plutôt que 22. Lens et Lorient monteront, mais Toulouse et Amiens descendront bel et bien en Ligue 2.

Cette décision n'est pas (encore) le point final de cette saga puisque les deux relégués devraient à nouveau saisir le Conseil d'État.