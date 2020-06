Rummenigge et le mercato du Bayern: "Pas de gros salaires, pas de gros transferts et plus de joueurs"

Le Bayern et Karl-Heinz Rummenigge savent que le football a changé et que la saison prochaine sera particulière à beaucoup de points de vue. Les Bavarois vont donc recruter en conséquence.

Le Bayern Munich sera actif lors de la prochaine période des transferts. Le Président Rummenigge s'est épanché dans la presse allemande afin de poser publiquement les bases de son recrutement. Il revient sur les particularités de la prochaine saison.

"Nous allons avoir énormément de semaines "anglaises", où nous jouerons tout les trois jours. Nous devons donc élargir notre noyau. Il y aura plus de rencontres que les autres années sur moins de temps, car nous allons débuter plus tard et arrêter plus tôt à cause de l'Euro."

Le tout récent champion d'Allemagne annonce aussi que les finances ne seront plus ce qu'elles étaient: "Les salaire ne seront pas augmentés, même pour les joueurs du top. Beaucoup de clubs européens devront même baisser des salaires. Je pense aussi qu'il n'y aura pas de transfert de plus de 100 millions cet été en Europe".

Le Bayern a déjà commencé son recrutement puisque certains noms ont déjà été cités, comme celui de Leroy Sané. Kouassi du PSG va arriver gratuitement dans quelques semaines.