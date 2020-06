🎥 OFFICIEL : Thomas Meunier rejoint le Borussia Dortmund

Il ne manquait plus que l'officialisation, c'est désormais fait ! Meunier sera le coéquipier de Thorgan Hazard et d'Axel Witsel au Borussia Dortmund.

Le Borussia Dortmund a officialisé l'arrivée de Thomas Meunier. Le latéral droit a signé un contrat portant jusqu'en juin 2024. Pour rappel, il était en fin de contrat avec le PSG. Il était donc libre de s'engager où il voulait.

Meunier a donné ses premiers impressions sur le site officiel du club : "Le Borussia Dortmund joue exactement le football que je veux jouer: passionnant, authentique et naturel. Le BVB est connu pour ses fans enthousiastes et l'atmosphère pendant le match avec Paris au Signal Iduna Park a honnêtement influencé ma décision. Je suis ambitieux et, comme à Bruges et à Paris, j'aimerais gagner des titres avec Dortmund".