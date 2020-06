Arjen Robben sort de sa retraite et retourne en Eredivisie !

Alors qu'il avait annoncé sa retraite il y a un an, Arjen Robben a finalement trouvé un nouveau club pour poursuivre sa carrière.

En juin 2019, Arjen Robben, dont le contrat avec le Bayern Munich expirait à la fin du mois, avait annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2018/2019. Néanmoins, après un an passé loin des terrains, le joueur de 36 ans a décidé de donner un second souffle à sa carrière. En effet, l'ancienne star de la Bundesliga retrouvera la compétition sous les couleurs de son club formateur, le FC Groningue, la saison prochaine.

L'ancien international néerlandais a confié son émotion dans des propos publiés sur le site officiel du club néerlandais. "Ces dernières semaines, j'ai eu de nombreuses réunions avec les membres du club et j'ai écouté l'action des supporters : "Arjen, suis ton coeur !" Un retour en tant que joueur au FC Groningue. Cela m'a fait réfléchir et maintenant c'est ma mission. Je travaille sur un retour en tant que joueur de football. A Groninge, je ne sais pas encore si cela va marcher. Ce que je sais, c'est que cela ne dépendra pas de mon engagement et de ma motivation. C'est maintenant mon rêve de jouer à nouveau sous le maillot du FC Groningue."