L'ancien club de Roberto Martinez au bord du gouffre

Wigan Athletic, vainqueur de la FA Cup sous la houlette de Roberto Martinez en 2013, est en grande difficulté financière.

Le club de Championship, 14e au classement, risque fort de dégringoler d'un étage : Wigan a demandé à être placé sous administration judiciaire en raison de ses importantes difficultés financières, rapporte Sky Sports, ce qui implique un retrait de 12 points selon les règlements de l'EFL.

Repris le mois passé par le Next Leader Fund LP, Wigan Athletic veut terminer la saison et chercher de nouveaux investisseurs. Reste à voir si ce sera en Championship ou en League One : avec 12 points de moins, l'ancien club de Roberto Martinez serait bon dernier, à quatre points du maintien et avec 4 matchs à jouer ...