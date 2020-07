🎥 Wayne Rooney n'a pas perdu son coup de patte et rêve toujours de Premier League

Un conseil reste de mise si vous affrontez Wayne Rooney en 2020 : ne commettez pas de fautes à distance dangereuse. Preston North End l'a appris à ses dépens ce mercredi soir : l'ancienne idole d'Old Trafford a brossé un superbe coup-franc dans les filets adverses à la 18e minute de la rencontre, ce qui suffira pour prendre les trois points.

Wayne Rooney just completely fooled the keeper with this free kick. Class is permanent pic.twitter.com/igZxHygvYK