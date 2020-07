Serge Aurier de retour en Ligue 1 ?

L'international ivoirien avait évolué à Lens, Toulouse puis au PSG avant de rejoindre Tottenham en 2017.

Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif de l'AS Monaco aurait déjà établi sa liste des renforts pour ce mercato estival. Serge Aurier (27 ans, 26 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2019-2020) est l'heureux élu au poste de back droit, comme l'indique Sky Sports.

Mitchell souhaite recruter un joueur expérimenté, habitué au haut-niveau et à l'Europe, et surtout de qualité. De plus, Aurier présente l'avantage de bien connaître la Ligue 1. Néanmoins, l'international ivoirien est sous contrat jusqu'en 2022 avec Tottenham, et José Mourinho ne le lâchera pas si facilement.