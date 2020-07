Le mauvais coup des Gunners à Leander Dendoncker et aux Wolves

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément pour Leander Dendoncker: c'est Arsenal qui fait la bonne opération du début de soirée en Premier League.

Mikel Arteta va-t-il s'offrir un miracle avec Arsenal. Nommé T1 des Gunners en fin d'année 2019, l'Espagnol avait repris en main une équipe en plein doutes et bien loin des tickets européens. Mais sous sa conduite, Arsenal a, petit à petit, retrouvé des couleurs.

Les Gunners avaient pourtant perdu les deux matchs qui ont suivi la reprise de la compétition, contre City et Brighton. Avant de redresser la barre et la confirmation est tombée ce samedi, sur la pelouse de Wolverhampton.

Mauvaise affaire pour les Wolves

Pourtant candidats à un ticket pour la C1, Leander Dendoncker, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, et les Wolves n'ont rien pu faire face à la détermination des troupes de Mikel Arteta. Le jeune Bukayo Saka, à la demi-heure, a profité de ce duel pour inscrire son tout premier but en championnat et Alexandre Lacazette a terminé le travail à dix minutes du terme (2-0).

Quatrième victoire consécutive pour les Gunners qui, toujours en course en FA Cup (ils affronteront City en demi-finale), grimpent à la septième place. Mauvaise opération en revanche pour Leander Dendoncker et ses partenaires, qui glissent à la sixième place et pourraient accuser cinq points de retard sur le top 4, si Chelsea dispose de Watford plus tard dans la soirée.