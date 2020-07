Tielemans et Vardy (centenaire) relancent Leicester, Manchester United régale à nouveau

La course à la Ligue des Champions est plus intense que jamais en Premier League.

Après la victoire de Brighton en début d'après-midi, c'était la course à la Ligue des Champions qui était au centre de toutes les attentions ce samedi. Leicester, troisième du classement et un peu dans le trou depuis la reprise, devait se reprendre contre le Crystal Palace de Christian Benteke, titulaire.

Les Foxes ont cette fois pris les trois points, surtout grâce à deux énormes erreurs de la défense adverse. Tielemans sert Iheanacho qui trompe un Guaita qui se loupe sur sa sortie. Après la pause, c'est Barnes qui profite d'une glissade de Sakho pour servir Vardy qui marque son 100ème but en Premier League, mais surtout le but du break pour les hommes de Rodgers. Dans les arrêts de jeu, Vardy plante, en contre, son 101ème but, son 21ème de la saison et le troisième de son équipe ce samedi (3-0). Leicester reste donc à la troisième place du classement.

Un peu plus loin, Manchester United revient en quatrième vitesse dans cette course à la plus belle des coupes d'Europe. La réception de Bournemouth était idéale pour continuer sur la lancée de ces dernières semaines. Ce sont pourtant les Cherries qui ont ouvert le score par Stanislas mais la force offensive des hommes de Solskjaer est bien trop en forme pour Bournemouth. Greenwood, Rashford et Martial remettent les pendules à l'heure avant la pause (3-1).

Si King redonne espoir à ses couleurs, celui-ci aura été de courte durée puisque Greenwood et Bruno Fernandes donnent au score son allure définitive (5-2). Au classement les Mancuniens dépassent Chelsea et prennent la troisième place avant le Chelsea Watford de ce soir (21h00).