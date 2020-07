Service minimum pour Liverpool, qui a au moins le mérite de se remettre dans le bon sens

Les Reds se devaient de retrouver le chemin de la victoire après la claque reçue contre Manchester City. Cela a été très pénible.

Liverpool est champion d'Angleterre et rien ni personne ne leur enlèvera ce titre. Mais depuis que les lauriers ont été posés sur leur tête, les Reds jouent un peu à l'envers.

Il y a tout d'abord eu la claque reçue à Manchester City cette semaine, voici maintenant la prestation en demi-teinte contre Aston Villa ce dimanche. C'est clair que sans public, sans enjeu et contre une équipe de Villa vraiment décidée à ne rien lâcher dans la course au maintien, les hommes de Klopp devaient puiser dans leurs réserves mentales pour l'emporter.

Origi, titulaire en lieu et place de Firmino et arborant une magnifique coupe de cheveux décolorée, a bien essayé lors du premier acte, mais l'envie n'y était pas. Ce sont les les visiteurs qui ont été les plus dangereux et qui auraient pu (et dû) prendre l'avantage.

Après la pause, il y a un mieux chez le champion. Il faut cependant attendre la 71ème minute et le but de Sadio Mané pour voir le premier but de la rencontre. Le deuxième viendra du tout jeune Curtis Jones, qui vient de prolonger son contrat avec son club de coeur et qui fête cela avec une belle réalisation (89', 2-0).

Les trois points et c'est tout pour Liverpool, qui devra tout de même remettre la seconde dans les prochains jours. Tout d'abord pour battre des records, mais aussi pour préparer la prochaine saison qui arrivera vite. Très vite.