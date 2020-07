Le Zenit Saint-Pétersbourg champion pour la seconde fois consécutive

Après sa victoire à Krasnodar ce dimanche, le Zenit Saint-Pétersbourg s'est succédé à lui-même en tant que champion de Russie.

La victoire du Zenit Saint-Pétersbourg (2-4) sur la pelouse du FK Krasnodar ce dimanche permet au club de compter 13 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Lokomotiv Moscou, à quatre journées de la fin de Premier Liga. Le Zenit se succède donc à lui-même, premier club russe à réussir cette performance depuis le CSKA Moscou en 2013 et 2014, et rejoint dans le même temps le CSKA au nombre de titres en championnat de Russie (6 depuis 1992).