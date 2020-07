Trois joueurs sur le départ d'Arsenal, un joueur de l'Atletico dans le deal?

Arsenal a retrouvé des couleurs depuis sa défaite à Brighton et les Gunners commencent à polir un noyau assez jeune. Mais aussi à cibler des renforts potentiels pour la saison prochaine.

Arsenal va mieux, merci pour lui. Les Gunners semblent enfin avoir lancé leur saison et restent maintenant sur quatre rencontres de très bonne facture.

Mais la saison prochaine, c'est déjà demain et si les hommes d'Arteta rêvent encore de la Ligue des Champions, la formation du noyau du prochain exercice est déjà dans les têtes pensantes du club.

D'après The Sun, trois joueurs peuvent quitter le club en cas de belle offre: Guendouzi (ce n'est pas une surprise), Lucas Torreira et Alexandre Lacazette.

Dans le sens des arrivées, The Sun annonce que la ciblie prioritaire d'Arteta serait Thomas Partey. Le milieu de terrain de l'Atletico Madrid impressionne depuis quelques mois maintenant et il viendrait apporter du muscle et de l'impact physique au milieu de terrain d'Arsenal.

Le Ghanéen a une clause permettant un départ contre une somme de 55 millions d'euros, mais toujours d'après The Sun le club de l'Emirates préfèrerait inclure un des trois indésirables dans le deal, histoire de garder des liquidités pour d'autres cibles. Il reste à voir si l'un des trois est intéressé par un déménagement à Madrid.