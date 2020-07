🎥 Manchester City, avec un brillant David Silva, domine Newcastle

Profitons-en tant qu'il est encore temps : le magicien David Silva a mené Manchester City à la baguette ce mercredi soir contre Newcastle United, offrant un festival. Kevin De Bruyne était également en grande forme.

KDB dans la légende, Silva manquera aux Citizens

Deux noms à sortir de la belle victoire de Manchester City face à Newcastle United (4-0) : l'inévitable Kevin De Bruyne, dont l'assist pour Riyad Mahrez sur le second but de la soirée lui permet d'entrer dans la légende (premier joueur de l'histoire de la Premier League à donner deux fois 18 assists ou plus, après 2016-2017), mais également un David Silva des grands soirs.

Quand David Silva décide de fêter ses 10 ans à Manchester city 🎂



Ça donne ça !! đŸ˜±đŸ€Ż



pic.twitter.com/nSqR2bRSkF — Cliquez Foot (@CliquezFoot) July 8, 2020

L'Espagnol de 34 ans, qui quittera les Citizens en fin de saison, a d'abord offert un superbe assist à Gabriel Jesus (10e) sur l'ouverture du score avant de prendre les choses en main, ou plutôt au bout du pied, en seconde période. Silva fera en effet 4-0 sur un coup-franc tout en douceur (66e), après qu'un autobut ait lancé la seconde période de Manchester (58e, Fernandez og). La touche finale sera une seconde passe décisive de David Silva pour Raheem Sterling (5-0, 91e), De Bruyne ne parvenant pas à offrir sa 19e passe décisive malgré une outrageuse domination mancunienne.

Montée au jeu, mais défaite pour Leander Dendoncker

Pas grand chose à se mettre sous la dent dans la rencontre entre Sheffield United et les Wolverhampton Wanderers, qui resteront longtemps au coude-à-coude. Leander Dendoncker montera au jeu à la 79e, mais les Wolves finiront par s'incliner sur un but très important des Blades signé Egan et qui permet à Sheffield de revenir à un petit point de son adversaire du jour, dépassant notamment Arsenal et Tottenham.