Une rouge après 4 minutes et 4 secondes, ce n'est pas un record monsieur Nketiah

Lors de la rencontre entre Arsenal et Leicester City de ce mardi, Eddie Nketiah a été expulsé 4 minutes et 4 secondes après sa montée au jeu. Mais ce n'est pas un record en Premier League et il n'est même pas dans le top 5.

Eddie Nketiah a passé une très mauvaise soirée ce mardi. Sur le banc, le jeune joueur est monté au jeu avant de se faire expulser quelques minutes plus tard. Réduite à dix, son équipe a perdu deux points précieux dans la course à l'Europe. Cette expulsion après une montée au jeu, aussi rapide soit-elle, n'est pas un record en Premier League. Le King reste toujours Steven Gerrard, expulsé contre Chelsea après....38 secondes. Il devance Dave Kitson, qui avait tout de même tenu 47 secondes. Notons la présence dans ce classement de Kevin Mirallas, expulsé après 2 minutes et 16 secondes contre Swansea. On a toujours beau les épingler, il faut noter que des joueurs comme Vinnie Jones ou Roy Keane ne sont pas dans ce classement. La légende raconte que ces deux bonhommes étaient toujours titulaires.... ou suspendus.