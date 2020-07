Fausse frayeur pour Vinicius Jr après un test Covid "incertain"

L'ailier brésilien du Real Madrid Vinicius Jr en a été quitte pour une grosse frayeur : un test négatif au coronavirus est venu contredire un premier, incertain, qui l'avait écarté du noyau madrilène.

Vinicius Jr (19 ans) pourra finalement bel et bien affronter Alavès ce vendredi (22h) avec le Real Madrid, après un premier test Covid-19 revenu "incertain" et qui laissait sa participation à la rencontre en suspens. Un second test, cette fois négatif, a permis à Zinedine Zidane d'intégrer le Brésilien au groupe.

Ce n'est pas le seul retour dans le groupe, naturellement, Eden Hazard faisant également partie du noyau pour la réception du Deportivo Alavès. Le Diable Rouge ne devrait cependant prendre aucun risque avec une blessure à la cheville qui le gêne de manière récurrente.