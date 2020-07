La blessure de Radja Nainggolan, l'assist de Sofyan Amrabat contre... son futur club

Mauvaise soirée pour Radja Nainggolan qui a dû rapidement abandonné ses partenaires mercredi soir.

Avant le choc entre le Napoli et l'AC Milan, dont le coup d'envoi sera donné à 21h45, il y avait quatre rencontres au programme, dimanche soir en Serie A. Avec un seul Belge sur les pelouses italiennes, Radja Nainggolan, qui ne sera resté que 30 minutes sur le terrain contre Lecce. Touché physiquement, l'ancien Diable a cédé sa place à Daniele Ragatzu, alors que Cagliari n'a jamais trouvé l'ouverture (0-0).

Le bon coup de la soirée, c'est le Hellas Verone qui l'a réalisé. Après avoir tenu l'Inter en échec cette semaine, les Gialloblu se sont offert la Fiorentina grâce à un but de Davide Faraoni, inscrit en tout début de match sur un assist de Sofyan Amrabat. Ll'ancien Brugeois a délivré sa deuxième passe décisive en Serie A... contre le club qu'il rejoindra à l'issue de la saison.

Mmais ça n'a pas suffi, Patricik Cutrone a égalisé (1-1) et le Hellas Verone (9e) a sans doute laissé filer ses dernières illusions européennes. Autre partage, entre Parme et Bologne (2-2) deux pensionnaires du ventre mou qui n'ont plus rien à jouer. Dans le bas de tableau, en revanche, bonne opération pour la Sampdoria s'est donné de l'air en domptant Udinese et possède désormais six points d'avance sur la zone rouge.