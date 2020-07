🎥 Du soleil et des chants d'extrême droite au menu des vacances de Neuer

En vacances en Croatie, le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer a été filmé en train de chanter une chanson du groupe Thompson, accusé de fascisme.

Manuel Neuer est tombé dans une polémique bien évitable. Alors qu’il profite comme ses coéquipiers de quelques jours de repos bien mérités après le doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne du Bayern Munich, le gardien allemand a sans le savoir fait la promotion d’un groupe connu pour son idéologie extrémiste.

Manuel Neuer est en vacances à Dubrovnik. Le capitaine bavarois passe visiblement du bon temps et s’est laissé à pousser la chansonnette, plus précisément "Lijeba li si" du groupe local Thompson (du nom d'un pistolet-mitrailleur utilisé lors des guerres croates).

Le problème c'est qu'il s'agit d'un chant scandé dans les stades en Croatie et réprimandé par SOS Racisme lors de l'Euro 2016, jugé à l'époque "nationaliste, agressif et violent". Mais ce n'est pas tout, puisque le salut hitlérien était également apparu a plusieurs des concerts du groupe et le chanteur Marko Perkovic a aussi déjà été surpris en train d’effectuer ce geste.