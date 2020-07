L'Atalanta, avec Castagne, écrase Brescia et reprend la deuxième place

L'Atalanta Bergame est dans une forme royale et a déroulé ce mardi soir contre Brescia.

L'Atalanta ouvrait la 33e journée de Serie A ce mardi et en a profité pour reprendre la seconde place en écrasant Brescia. Avec Timothy Castagne dans le onze de départ, les Bergamotes ont commencé en douceur, Brescia égalisant à la 8e après une ouverture du score rapide, mais à la pause, le score était déjà de 4-1 : De Roon, l'ancien genkois Malinovskyi et Zapata tuaient déjà le match.

Au retour des vestiaires, l'Atalanta confirmait son efficacité et son statut de meilleure équipe de Serie A sur le plan offensif en plantant deux buts de plus, signés Mario Pasalic (55e, 58e) qui avait déjà ouvert le score et s'offre donc un triplé. Spalek réduira l'écart pour le détail en fin de rencontre. L'Atalanta est désormais à 6 points de la Juventus,qui se déplace à Sassuolo ce mercredi soir.