Dries Mertens revient sur son record et ses relations avec les supporters de Naples : "Ils m'appellent Ciro"

Le Diable Rouge fait désormais partie des meubles au Napoli. Un club qu'il avait rejoint en 2013 en provenance du PSV Eindhoven.

Dries Mertens a déjà planté 125 roses du côté de Naples, un véritable record qui le place devant Marek Hamšik (121) et un certain Diego Maradona (117). "J'ai joué avec Hamšik et je lui fournissais beaucoup de passes décisives et il marquait, donc je ne me disais pas que j'allais battre ce record. Mais ensuite, ça s'est rapproché et on a commencé à se dire : "Je vais battre ce record". OK, je me rapproche de Maradona, je me rapproche de Hamšik. Et puis quand ça arrive, c'est incroyable parce que je ne suis jamais venu ici pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du club", a confié le Diable Rouge lors d'un entretien accordé à l'UEFA

L'attaquant a ensuite évoqué ses relations avec les supporters de Naples. "Les gens respirent le football. Ce n'est pas seulement des jeunes jusqu'à 40 ans, c'est aussi les grands-mères, les jeunes enfants - c'est fou ! Je pense que c'est quelque chose de spécial en Italie ; se réveiller, prendre le café le matin et ne parler que de football. Ils m'appellent "Ciro", c'est un nom typique de Naples, et je pense que c'est parce que j'ai commencé à vivre comme eux. Je vais souvent à la ville, j'aime la nourriture, j'aime la mer, j'aime toutes les îles ici", souligne l'ancien joueur du PSV avant d'évoquer Maurizio Sarri.

L'ancien coach des Partenopei a le mérite d'avoir changé le positionnement de Mertens, le faisant passer de l'aile gauche à l'axe. "Lors de la première saison avec Sarri, je n'ai joué que six matchs en tant que titulaire. J'étais donc toujours en colère, mais il disait "Vous êtes si important pour moi, pour l'équipe, et ne vous inquiétez pas, vous aurez vos chances". Un jour, il m'a mis comme attaquant et je suis très heureux qu'il l'ait fait parce que ça a changé ma vie. Il m'a juste mis là et m'a dit : "Je suis sûr que tu vas bien le faire", a conclu Mertens.