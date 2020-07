Burnley s'impose à Norwich et peut encore rêver d'un ticket pour l'Europa League

Les Clarets peuvent encore atteindre la sixième place, synonyme de qualification pour les poules de l'Europa League.

Si le sort de Norwich est scellé depuis bien longtemps (les Canaris sont relégués en Championship et ne comptent que 21 points en Premier League), ce n'est pas le cas de Burnley qui se bat encore pour un ticket européen.

Les hommes de Sean Dyche se sont imposés assez facilement face à la lanterne rouge de Premier League sur le score de 0-2. Norwich a facilité la tâche de Burnley avec deux exclusions en 1ère mi-temps (celles de Buendia et Drmic). Les Clarets ont pris l'avance grâce au but de Wood (45e) et à l'auto-but de Godfrey à dix minutes de la fin de la rencontre.

Avec cette victoire, Burnley est 9ème avec 54 points et n'est plus qu'à deux longueurs de Wolverhampton, actuel sixième. Cependant, les Wolves comptent un match de moins et ils doivent encore affronter Crystal Palace lundi. Pour rappel, la sixième place de Premier League offre une qualification pour les poules de l'Europa League