La catastrophe de Nottingham Forest : des barrages manqués et "l'échec du siècle"

C'est probablement la plus grosse surprise de cette dernière journée de Championship qui n'en manquait pas : Nottingham Forest ne disputera pas les barrages pour l'accession à la Premier League.

Que pouvait-il arriver à Nottingham Forest lors de la réception de Stoke City ce mercredi soir, pour la dernière journée de Championship ? A priori, rien. Trois points d'avance et une différence de buts assez confortable (+5 par rapport à Swansea City) : il aurait fallu un vrai désastre pour que l'équipe de Sabri Lamouchi, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, ne dispute pas les barrages pour la montée en Premier League.

Un désastre : c'est exactement ce qui s'est produit, sous la forme d'un double 1-4. Tout d'abord, le 1-4 réussi par Swansea City en déplacement du côté de Reading ; ensuite, le 1-4 ... subi par Nottingham Forest des oeuvres de Stoke City à domicile. Faites le calcul : avec trois points de plus et une différence de buts rattrapée (+6 par rapport à la journée précédente), les Gallois de Swansea se sont arrogés le droit de disputer les playoffs de Championship. Le double champion d'Europe reste à quai, hébété.

"Un désastre"

"Je n'ai pas les mots pour décrire ce qui s'est passé depuis quelques matchs. Comment pouvons-nous laisser filer les barrages comme ça ? Je ne sais pas ce qui s'est passé", se lamentait Lamouchi après le match via la BBC. "Je ne trouve pas les mots. C'est un désastre, c'est inacceptable. Inacceptable (...) Je suis très, très fâché".

Les supporters, eux, trouvent les mots : "The choke of the century", le terme "choke", bien connu des sportifs, signifiant le fait de craquer au moment décisif. On pourrait le traduire par : "L'échec du siècle" pour Nottingham Forest. Un échec hallucinant, en tout cas ...