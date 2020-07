🎥 Donnarumma et Ibrahimovic vont discuter de leur avenir à Milan avec leur agent Raiola

Les deux joueurs pourraient continuer leur aventure chez les Rossoneris.

Au lendemain de la rencontre contre l'Atalanta (score final : 1-1), Gianluigi Donnarumma et Zlatan Ibrahimovic se sont rendus à Monte-Carlo en hélicoptère afin de rejoindre leur agent Mino Raiola. L'objectif : parler de leur futur à Milan ou non.

Si la situation semble facile pour Donnarumma, qui est encore sous contrat avec l'AC jusqu'en 2021 et qui serait favorable à une prolongation dans son club formateur jusqu'en 2023, celle d'Ibrahimovic semble plus compliquée.

Le Suédois avait signé pour six mois au club avant de prolonger son contrat jusqu'à la fin du championnat. Si l'attaquant ne semble pas vouloir raccrocher, son avenir à San Siro semble plus flou. Le directeur sportif milanais, Frederic Massara, s'est exprimé à la Gazzetta dello Sport : "Actuellement, nous jouons tous les trois jours, c'est donc difficile de discuter avec lui. Nous rencontrerons bientôt Zlatan. Nous savons que c'est un champion et qu'il est déterminé, nous devons en tenir compte", a-t-il déclaré.