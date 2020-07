🎥 Zlatan Ibrahimovic n'est pas prêt de prendre sa retraite : "Je ne fais que m'échauffer"

Le buteur de l'AC Milan a répliqué à ceux qui veulent l'envoyer à la retraite.

Zlatan Ibrahimovic fait partie des grands artisans des bonnes performances de l'AC Milan depuis la reprise mais l'attaquant âgé de 38 ans arrive en fin de contrat avec le club lombard. Le géant suédois a répliqué sur ses réseaux sociaux à ceux qui voulaient l'expédier à la retraite.

Sous le titre "Je ne fais que m'échauffer", Ibracadabra a posté une vidéo retraçant sa carrière avec en voix off ce message : "Donc vous pensez que je suis fini. Que ma carrière va bientôt s'arrêter. Vous ne me connaissez pas. J'ai dû me battre toute ma vie. Personne ne croyait en moi, alors j'ai dû croire en moi. Certaines personnes ont voulu me briser mais elles n'ont fait que me rendre plus fort. D'autres ont voulu m'exploiter, elles m'ont juste rendu plus intelligent. Et maintenant vous pensez que je suis fini ? À vous tous, je n'ai qu'une chose à dire : je ne suis pas comme vous parce que je ne suis pas vous. Je suis Zlatan Ibrahimovic. Je ne fais que m'échauffer."