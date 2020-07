La saison des Belges en Premier League part III: le métronome Dendoncker, la révélation Trossard et un duo décevant

La Premier League a livré son verdict ce dimanche et les Belges ont une nouvelle fois marqué le championnat le plus médiatisé en Europe. Dans cette troisième partie, Dendoncker l'indispensable, Trossard prend ses marques alors que Kabasele et Benteke ont passé une mauvaise saison.

Leander Dendoncker, le métronome des Loups Pour sa deuxième saison à Wolverhampton, Leander Dendoncker est devenu une pièce maîtresse de son équipe. Défensivement toujours bien placé, il s'est offert le luxe de marquer 4 buts mais surtout de participer à toutes les rencontres de Wolverhamton en Premier League cette saison. Devenu indispensable à son équipe, qui a souffé le chaud et le froid, le Diable Rouge est devenu un joueur qui compte en Premier League. Toujours en lice en Europa League, la saison peut encore être belle, même si c'est jusqu'ici une réussite malgré la septième place au classement. Leandro Trossard, la découverte du nouveau monde Une saison réussie. Leandro Trossard est arrivé un peu sur la pointe des pieds à Brighton. Auréolé de son titre de champion de Belgique avec Genk, l'attaquant savait qu'il signait dans un autre monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a réussi à se faire une place au soleil. Titulaire indiscutable, 5 buts, 4 passes décisives: le probable futur Diable a grandement aidé son équipe à assurer son maintien en Pro League. Christian Benteke, une nouvelle saison décevante Deux buts en 24 rencontres, une longue période de doutes, des matches en tribune, une carte rouge en guise de baisser de rideau: quelle saison catastrophique pour Christian Benteke à Crystal Palace. Si on regarde plus loin, le Diable Rouge n'a marqué que 6 buts lors des 3 dernières saisons en Premier League. Il est temps pour l'ancien joueur du Standard de se poser les bonnes questions. Christian Kabasele, la saison cauchemardesque Trois coaches sur une saison, des joueurs qui ont semblé baisser les bras à certains moments: la saison de Watford aura été un vrai chemin de croix. Kabasele, qui a tenté de tenir le bateau à flot, a aussi eu des difficultés, comme contre Norwich. Mais globalement, Kabasele est à créditer d'une bonne saison et il va maintenant devoir faire un choix: rester à Watford en Championship ou chercher un nouveau défi, en Premier League ou ailleurs. Poser la question, c'est déjà y répondre.