Yannick Carrasco de retour en forme avec l'Atlético : "Le travail paye toujours"

Prolongé avec l'Atlético Madrid pour pouvoir disputer la Ligue des Champions, Yannick Carrasco est déterminé à éliminer le club allemand.

Alors qu'il a déjà porté la tunique des Colchoneros de 2015 à 2018, Yannick Carrasco a fait son retour à l'Atlético Madrid en janvier dernier, prêté par le club chinois, Dalian Professionnal, jusqu'au 30 juin 2020. Néanmoins, en quelques mois, ses bonnes prestations ont convaincu les dirigeants du club espagnol de prolonger son contrat jusqu'à la fin de la saison afin qu'il puisse continuer à disputer la fin du championnat mais aussi la C1.

Ainsi, le 13 août prochain, le Diable Rouge (41 capes) devrait affronter le RB Leipzig en quart de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre que l'attaquant de 26 ans a évoqué dans des propos accordés au quotidien français L'Équipe. Qui plus est, l'ancien joueur de l'AS Monaco en a également profité pour évoquer son état de forme.

"Honnêtement, je me sens très bien. J'ai travaillé très dur pour atteindre ce niveau. Le travail paye toujours. Mes coéquipiers et l'entraîneur (Diego Simeone, ndlr) apprécient les efforts déployés pour arriver là où je suis. [...] Leipzig est une très bonne équipe, qui pourrait nous surprendre. Mais nous savons comment nous devons jouer et ce que nous avons à faire pour battre Leipzig et nous qualifier."