Verratti et le pacte des joueurs du PSG: "Jouer chaque match à fond et ne rien regretter"

Le PSG y est presque: si les Parisiens ont repris l'entraînement cet été, c'est pour espérer remporter la Ligue des Champions.

Mais avant de penser à la finale, ou même à la demie, Paris devra déjà battre l'Atalanta en quart, le 12 août prochain. Une affiche à la saveur particulière pour l'Italien Marco Verratti, qui s'exprime ce mardi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

"Nous ne sommes pas encore à 100%, ce qui est normal après une aussi longue période d'inactivité, prévient le milieu de terrain. C'est certain que les clubs qui ont repris leur championnat ont un avantage. Mais c'est important de se concentrer et d'arriver la tête libérée le jour du match. On doit jouer à fond cette opportunité en réalisant un grand match. On connaît la valeur de l'Atalanta, comme celle de toutes les autres équipes. Ce sera dur, mais c'est normal à ce niveau de la compétition."

Une compétition pour laquelle, avoue Verratti, les joueurs parisiens ont passé un pacte. "Le pacte, c'est de n'avoir aucun regret et de tout donner pour jouer à fond chaque match et aller le plus loin possible, souffle le joueur de 27 ans. Nous avons conscience d'être une équipe très forte, et si nous jouons ensemble, avec détermination et professionnalisme, nous aurons notre mot à dire."

Marco Verratti en profite aussi pour glisser quelques mots à propos de Neymar. "Il est déterminé à emmener le PSG très haut", assure l'Italien au sujet du Brésilien. "L'avoir dans cette condition physique et mentale, c'est un avantage. C'est un leader qui joue et s'entraîne toujours à fond, un exemple pour tout le monde."