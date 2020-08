À Fuham, la vie est Belge

Fulham l'a fait : les Cottagers sont de retour en Premier League ... et ont pu compter cette saison sur quelques "belgicains" très inspirés.

Denis Odoi, sans faire de bruit

Chaque été, la question se posait : et si Denis Odoi revenait en Belgique ? L'ancien d'Anderlecht ne fermait jamais vraiment la porte et avait même été cité avec insistance à La Gantoise, mais est finalement toujours resté chez les Cottagers - et ce sans jamais y perdre sa place, que ce soit au back droit (où il a principalement évolué cette saison) ou en défense centrale, à l'occasion.

À 32 ans, il aura réussi son pari : revenir en Premier League avec Fulham ... mais il pourrait bien également ne pas regoûter à l'élite anglaise : le Diable Rouge (une cap !) est en fin de contrat et aucune prolongation n'a encore été évoquée. Les semaines à venir seront décisives. Quitter Fulham après avoir participé à la promotion en tant que titulaire aurait un goût amer ... et les rumeurs de retour en Belgique referont florès.

Aleksandar Mitrovic au sommet de son art

Le joueur ayant eu le plus d'influence sur la promotion de Fulham en Premier League est également un ancien Mauve : Aleksandar Mitrovic (25 ans) compte pas moins de 26 buts cette saison et s'il n'a pas marqué lors des barrages pour la montée, le grand serbe a encore pesé sur la rencontre, en délivrant l'assist sur le second but ce mardi.

GOAL | Bryan double la mise pour Fulham ! ✌️0️⃣-2️⃣ #BREFUL #EFLPlayOffs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/SBwEmRgCqP — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 4, 2020

Vingt-six buts, c'est de loin le plus beau total de Mitrovic depuis le début de sa carrière. Déjà convoité, à l'époque, par quelques grands clubs anglais et estimé à 25-30 millions d'euros, le buteur des Cottagers est prêt pour briller en Premier League - où il a déjà, l'air de rien, inscrit 21 buts. Fulham va devoir s'accrocher pour conserver son meilleur buteur ...

Neeskens Kebano a bien relevé la tête

La saison de Neeskens Kebano, l'ancien meneur de jeu de Genk et Charleroi, aura été plus compliquée. Laissé de côté durant la première moitié de saison, puis blessé, Kebano profitera bien de la longueur de la saison en Championship - 46 matchs de saison régulière, auxquels il faut rajouter les barrages. Le Congolais restera patient et profitera probablement de l'arrêt lié au coronavirus pour recharger les batteries : alors qu'il ne comptait qu'une seule titularisation et 8 matchs avant la crise sanitaire, Kebano disputera tous les matchs à la reprise, à l'exception d'une suspension.

Mieux, même : Neeskens Kebano sera déterminant dans la course à la montée, avec trois buts lors des deux dernières journées et encore deux buts lors des playoffs. Une renaissance inattendue et peut-être enfin la confirmation pour le joueur de 28 ans, qui n'a encore joué que 7 matchs de Premier League dans sa carrière ...

Anthony Knockaert a convaincu

L'ex-Rouche Anthony Knockaert a décidé de reculer pour mieux sauter : prêté à Fulham par Brighton & Hove Albion, l'ancien du Standard termine la saison par un bel été et un prêt transformé en achat définitif à hauteur de 11 millions d'euros. Knockaert aura disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues pour les Cottagers et va retrouver la Premier League en ayant réussi son pari. Son expérience - 72 matchs en PL - sera très utile à Fulham au moment de réintégrer l'élite.