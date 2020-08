OFFICIEL : Andrea Pirlo est le nouvel entraîneur de la Juventus !

Quel coup tenté par la Juventus : Andrea Pirlo est le nouveau T1 du club, annoncé quelques heures après le licenciement de Maurizio Sarri.

La Juventus de Turin, fraîchement couronnée championne d'Italie mais aussi et surtout fraîchement éliminée en 8es de finale de la Ligue des Champions des oeuvres de l'Olympique Lyonnais, a licencié Maurizio Sarri plus tôt dans la journée et n'a pas tardé à annoncer son remplaçant : Andrea Pirlo (41 ans), qui dirigeait déjà la Primavera de la Juve !