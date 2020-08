Le nouvel appel du pied de Roulers à la Pro League et à l'Union Belge

Le KSV est déterminé à obtenir son icket pour la D1B et son CEO l'a rappelé dans une lettre ouverte, ce mercredi.

Roulers avait été l'un des premiers clubs à réagir après les décisions prises par la Pro League fin juillet. Mais les demandes du club roularien n'ont, jusqu'ici, trouvé aucune réponse.

"Nous avons souhaité nous avancer dans le débat de manière constructive, en espérant être entendu, mais pour l'instant, nous n'avons pas reçu la moindre réaction, ce qui témoigne d'un manque de respect élémentaire", estime Diederiek Degryse dans son courrier, publié ce mercredi sur le site officiel du club.

Mais, à un peu plus de dix jours du coup d'envoi de la saison de D1B, l'objectif de Roulers reste le même. Prendre la place, en principe dévolue aux U23 de Bruges, dans la série. "Nous n'avons pas obtenu notre licence, mais entre temps, nous avons entamé une transition complète et, aujourd'hui, nous sommes en mesure de remplir les conditions à l'obtention de la licence. Et nous sommes d'ailleurs prêts à accepter une sanction sportive comme, par exemple, le retrait de trois points au coup d'envoi de la saison."