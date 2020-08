Le PSG confirme: quatre joueurs incertains pour la demi-finale de Ligue des Champions

Le PSG peut craindre l'absence de plusieurs cadres pour sa demi-finale de Ligue des Champions.

Qualifié pour les demi-finales, le PSG va désormais croiser les doigts pour que son infirmerie se dégraisse d'ici mardi. Sorti blessé mercredi soir, Keylor Navas "souffre d'une lésion au biceps fémoral et est incertain", confirme le club dans son point médical du jour.

"L'optimisme est de mise", en revanche pour la capitaine, Thiago Silva, autre victime du quart de finale contre l'Atalanta. Layvin Kurawa et Marco Verratti étaient, eux, absents sur la pelouse du Stade la Luz et restent également incertains pour la rencontre de mardi, qui opposera le PSG au vainqueur du quart de finale entre Leipzig et l'Atletico.