Insolite : Personne ne pourra porter le maillot du PSG ... dans le centre-ville de Marseille ce dimanche !

Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de prendre une mesure assez exceptionnelle. Afin d'éviter des échauffourées dans le centre-ville de Marseille ce dimanche (jour de la finale de Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG), le préfet a interdit le port du maillot du PSG.

C'est une décision assez incroyable qui a été prise dans le sud de la France. En effet, selon Le Parisien, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'interdire le port du maillot du PSG en plein centre-ville de Marseille ce dimanche.

La raison est simple : le préfet veut éviter des heurts entre les supporters marseillais et les supporters parisiens lors de la finale de Ligue des Champions, qui se déroule dimanche, entre le Bayern et le PSG. Certains supporters de Marseille étaient descendus dans les rues du centre-ville à l'issue de la victoire du PSG contre Leipzig et des échauffourées se sont déroulés entre les fans phocéens et les fans du club parisien.

Malgré cette décision, il n'est certainement pas improbable de voir la gendarmerie être dans l'obligation de calmer les esprits à l'issue de la rencontre ce dimanche.