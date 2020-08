📷 Le troisième maillot "musical" de Manchester City

Manchester City a révélé son troisième set de maillots, au look inspiré par la musique.

Manchester City a décidé de rendre hommage à sa ville cette saison dans les détails de ses maillots : après un deuxième maillot inspiré par le passé industriel de Manchester, le set third des Citizens pour la saison 2020-2021 rend hommage à la musique, et plus précisément au mouvement britpop des années 90 dont Oasis fut l'un des représentants les plus célèbres (on sait que Noël Gallagher, fondateur du groupe, est un supporter acharné de Manchester City).