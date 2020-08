Kevin De Bruyne repris dans la sélection de la saison en Ligue des Champions

Kevin De Bruyne a encore été récompensé. Après le titre de meilleur joueur de Premier League, KDB a été repris dans la sélection de l'année en Ligue des Champions.

Cette sélection reprend les meilleurs joueurs de la campagne de LDC qui sont sélectionnés grâce à un panel d'observateurs, dont Roberto Martinez fait partie. Le Bayern compte le plus gros contingent de joueurs sélectionnés avec neuf membres de son noyau.

Gardiens : Neuer (Bayern), Oblak (Atletico Madrid), Lopes (Lyon).

Défenseurs : Kimmich (Bayern), Alaba (Bayern), Upamecano (Leipzig), Van Dijk (Liverpool), Davies (Bayern), Angeliño (Leipzig).

Milieux : Thiago (Bayern), De Bruyne (Man City), Aouar (Lyon), Goretzka (Bayern), Sabitzer (Leipzig), Marquinhos (Paris), Alejandro Gómez (Atalanta), Müller (Bayern).

Attaquants : Gnabry (Bayern), Lewandowski (Bayern), Mbappé (Paris), Neymar (Paris), Messi (Barcelona), Sterling (Man City).

