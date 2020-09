Officiel : Donny Van de Beek, nouvelle recrue de Manchester United !

C'est l'un des transferts de l'été : Donny Van de Beek (23 ans) rejoint Manchester United, contre un montant estimé aux alentours de 55 millions d'euros. Van de Beek avait été l'un des artisans du parcours héroïque de l'Ajax Amsterdam jusqu'en demi-finales de la Ligue des Champions en 2019. Il signe à Old Trafford pour 5 saisons.

