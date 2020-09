OFFICIEL: Adidas et les Diables, c'est une affaire qui marche

Dans le cadre de cette collaboration, adidas fournira à toutes les équipes nationales, en ce compris les Diables Rouges et les Red Flames, des équipements sportifs fonctionnels.

Manu Leroy, Directeur Marketing & Communication de l’URBSFA : "adidas est un grand nom dans le monde du sport et du football. C’est une réelle fierté pour notre Fédération de pouvoir travailler avec une marque aussi forte sur le plan mondial, qui partage nos valeurs et notre ambition. Notre but était de continuer à travailler ensemble et nous sommes ravis de constater que cette volonté soit partagée."

Günter Weigl, Senior Vice President Global Sports Marketing & Brand Relations d’adidas : "La collaboration qui est la nôtre nous motive à en faire encore davantage sur et en dehors des terrains. L’URBSFA est un partenaire solide, avec une équipe nationale de premier plan, des ambitions prometteuses dans le domaine du football féminin et des jeunes, ainsi que des projets attrayants de professionnalisation du football en Belgique. Nous sommes fiers de notre histoire commune et nous nous réjouissons des belles années qui se profilent à l’horizon. "

Adidas est l'équipementier des Diables Rouges depuis le mois d'août 2014.