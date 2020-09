Les mots de Luka Modric à Eden Hazard: "La saison prochaine, tu dois être à 100%!"

Le Ballon d'Or 2018 attend beaucoup d'Eden Hazard pour la saison prochaine.

Miné par les blessures, Eden Hazard n'a pas réussi la saison qu'il (qu'on) espérait à Madrid. Et le Diable Rouge le sait: il sera attendu au tournant dès le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021.

Luka Modric n'a pas hésité à le lui rappeler. "C'est un mec formidable, un joueur spécial. Il a joué avec des douleurs, mais les gens ne se soucient pas de savoir si tu as des petits pépins, ils attendent toujours le meilleur", estime d'abord le numéro 10 du Real dans un entretien accordé à l'AFP.

Tu dois être à 100%, sinon ça va être difficile.

Et c'est justement pour ça qu'il pense que son coéquipier n'aura pas le droit à l'erreur la saison prochaine. "Je lui ai parlé, je lui ai expliqué que la saison prochaine on aurait besoin de lui à son maximum. Je lui ai dit: 'C'est une saison ou tu apprends tout, mais la saison prochaine, tu dois être à 100%, sinon ça va être difficile'."

Et Luka Modric est certain que si le physique du Brainois tient, il épatera la galerie avec le maillot du Real. "J'espère qu'il reviendra sans aucun problème et ensuite je suis sûr qu'il montrera son potentiel et pourquoi le club l'a acheté parce que nous aurons beaucoup besoin de lui", conclut le vice-champion 2018.