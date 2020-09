Yannick Carrasco affiche sa préférence: "C'est chez moi là-bas"

Yannick Carrasco ne sait pas encore ce qu'il attend, mais il sait ce qu'il veut.

Après une excellente fin de saison en Espagne, Yannick Carrasco retrouve les Diables Rouges avec la confiance et la condition. Le retour à l'Atletico a fait énormément de bien au Bruxellois. Mais restera-t-il à Madrid?

La question reste en suspens. "On ne sait jamais dans la vie", soufflait-il en conférence de presse. "Mon souhait, c'est de rester à l'Atletico et mon entourage s'occupe de ça." Le Diable Rouge a porté le maillot des Colchoneros à 140 reprises et il s'y sent comme chez lui. "Je suis à la maison là-bas et tout le monde m’apprécie."