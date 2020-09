Mercato : très actif, Chelsea aurait deux autres joueurs dans le viseur

Jusqu'ici, le club de Londres a été un des clubs les plus actifs au niveau des transferts. Et cela n'est peut-être pas terminé.

Le dernier renfort des Blues s'appelle Kai Havertz, fraîchement débarqué à Stamford Bridge de Leverkusen. Avant lui, Chelsea avait acquis les services d'Hakim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva, Ben Chilwell et Malang Sarr. Une belle brochette.

Mais malgré un recrutement costaud, Frank Lampard souhaiterait encore quelques renforts. Selon The Telegraph, le coach des Blues aimerait attirer Declan Rice (milieu défensif de West Ham) et un nouveau gardien de but.

Jan Oblak (Atletico) serait sa cible numéro une, mais le dossier serait compliqué car une arrivée serait liée à une vente de Kepa, qui est très cher. Une des alternatives s'appelle André Onana de l'Ajax, qui est cité à Chelsea depuis un moment déjà.

La saison dernière, l'interdiction de transfert avait tenu Chelsea à l'écart du mercato d'hiver. Et entre-temps, le club a enregistré d'importants transferts sortants comme ceux d'Eden Hazard et d'Alvaro Morata. Le club s'est également débarrassé de gros contrats comme Willian et Pedro, ce qui a libéré beaucoup de place dans le budget.

Enfin, la vente de joueurs superflus devrait générer des revenus supplémentaires, cela pourrait concerner Danny Drinkwater, Marcos Alonso ou encore... Michy Batshuayi.