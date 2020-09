Le directeur sportif de Lille compare Jonathan David à Victor Osimhen

Tous deux issus de Pro League et transféré à Lille par la suite, Jonathan David et Victor Osimhen partagent quelques points communs.

Arrivé cet été à Lille en provenance de La Gantoise contre un chèque estimé à 32 millions d'euros, Jonathan David est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club nordiste. Néanmoins, l'international canadien (12 capes) a déçu les observateurs pour ses deux premiers matchs sous ses nouvelles couleurs.

Interrogé sur le rendement de l'attaquant de 20 ans, le directeur sportif des Dogues, Luis Campos, a comparé l'ancien Buffalo à Victor Osimhen dans des propos accordés à Sport/Foot Magazine. Pour rappel, avant le transfert de Jonathan David, ce dernier était le précédent record de transfert de la formation à la tunique rouge, celle-ci ayant réussi à convaincre Charleroi de lâcher son joueur contre une indemnité de transfert de 22 millions d'euros. Parti au Napoli cet été, Victor Osimhen a laissé un vide qu'il revient au natif de Brooklyn de combler

Luis Campos : "Ce sont deux styles complètement différents, avec des histoires de vie aux antipodes l’une de l’autre. On ne peut pas comparer. Victor est plus dans l’émotionnel, Jonathan est plus froid. L’agressivité défensive n’est pas la même, mais au final, les deux donnent des chiffres impressionnants devant le but. Reste qu’on ne peut pas demander aujourd’hui à Jonathan de faire le même travail défensif que ce que Victor faisait chez nous. Mais c’est pour ça qu’on est là. Pour créer un contexte propice à la progression."