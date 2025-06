🎥 Quand Romelu Lukaku tente un nouveau sport !

Romelu Lukaku profite actuellement de ses vacances, apr√®s la tr√™ve internationale et sa saison avec Naples. L'attaquant belge a partag√© une vid√©o o√Ļ il s'essaie √† un nouveau sport !

Pour de nombreux Diables Rouges, les vacances ont commencé plus tard que prévu. À peine la saison terminée dans la plupart des championnats, qu’il était déjà temps de se retrouver en sélection.

L’équipe nationale belge a remporté un match spectaculaire face au Pays de Galles (4-3), mais avait auparavant été tenue en échec par la Macédoine du Nord (1-1). Le sélectionneur Rudi Garcia peine donc encore à réellement convaincre.

Pour certains joueurs, les vacances ont été repoussées encore un peu plus à cause de la Coupe du monde des clubs. C’est le cas de Jérémy Doku et Thibaut Courtois, notamment.

Ce n’est pas le cas de Romelu Lukaku, puisque Naples ne participe pas au tournoi. L’attaquant belge peut donc profiter de vacances bien méritées.

Sur son compte Instagram, il a d’ailleurs partagé quelques images de son séjour. On le voit notamment dans un centre Topgolf, tentant de frapper la balle.