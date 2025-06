La commune de Molenbeek réagit : le Daring Brussels bientôt expulsé de son propre stade ?

Après avoir manqué la montée en Pro League de peu, le Daring Brussels (ex-RWDM) a révélé un changement de nom. Cette décision pourrait entraîner un déménagement du stade actuel...

Ce ne sont pas les jours les plus heureux pour les supporters du RWDM. Après avoir laissé filer la montée en D1 dans la dernière ligne droite, le club a encaissé un nouveau coup dur plus tôt ce mois-ci.

La direction a en effet décidé de rebaptiser le club "Daring Brussels", dans le but d’avoir une image plus internationale. Un choix pour le moins étonnant, surtout pour une formation qui évolue en deuxième division belge. Et du côté des supporters bruxellois, la pilule ne passe pas.

La commune de Molenbeek non plus n’a pas apprécié cette décision. Le RWDM joue gratuitement au stade Edmond Machtens, propriété communale, à condition de faire rayonner le nom de Molenbeek.

Or, avec ce changement de nom, plus aucune trace de Molenbeek ne figure dans l’identité visuelle du club. Résultat : la commune est montée au créneau. Ce mercredi soir, le conseil communal a voté une motion pour résilier la convention actuelle si le club maintient le nom "Daring Brussels", rapporte Het Laatste Nieuws.

La suite reste incertaine. Si le club persiste avec sa nouvelle identité, il risque de ne plus pouvoir jouer gratuitement au stade Edmond Machtens. Proposera-t-il une compensation financière pour y rester ? Ou devra-t-il chercher un nouveau stade ?