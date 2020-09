Et un, et deux et trois refus

Kyllian Mbappé veut rester au PSG, et le PSG veut garder Kyllian Mbappé. Ce n'est pas pour cela que c'est une formalité. Rien n'est jamais simple au PSG, même une prolongation de contrat dont les voyants sont au verts. Encore sous contrat jusqu'en juin 2022, le champion du monde parisien aimerait prolonger au PSG, et le club champion de France veut bien évidemment conserver sa pépite. Pourtant, selon ABCSports, le club a déjà proposé trois prolongations de contrat qui ont été refusées par l'international des Bleus. Cela n'ouvre cependant pas la porte à un départ de l'ancien Monégasque, qui va bel et bien rester au Parc des Princes cette saison comme il l'a annoncé il y a quelques semaines. Mbappé a marqué 90 buts et signé 51 passes décisives en 124 rencontres sour le maillot des Franciliens. Lire aussi… Le PSG récompense son sauveur



