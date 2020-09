Un accord entre le Bayern et Liverpool

Annoncé depuis le début de l'été, le transfert du médian espagnol vers l'Angleterre est sur le point de se concrétiser.

Thiago Alcantara devrait bel et bien rejoindre Liverpool dans les prochains jours. The Atletic annonce, en effet, ce jeudi, que Liverpool et le Bayern ont trouvé un accord à hauteur de 30 millions d'euros pour le transfert du milieu de terrain espagnol.

Annoncé en partance depuis de nombreuses semaines, Thiago Alcanatara va donc rejoindre les champions d'Angleterre après être passé par le Barça et le Bayern.