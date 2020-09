Anthony Martial plébiscité par ses équipiers à Manchester United

Alors que Bruno Fernandes a été élu joueur de l'année à Manchester United par les supporters, c'est Anthony Martial qui a été plébiscité par ses équipiers.

Manchester United a la particularité d'élire deux joueurs de l'année : le titre de Matt Busby Player of the Year est remis par les supporters et c'est "le" renfort de la saison, Bruno Fernandes, arrivé en janvier, qui a remporté ce titre. Avec 23 buts sur la saison écoulée (meilleur buteur de ManU), Anthony Martial vit cependant sa meilleure période chez les Red Devils et a été récompensé par un titre de Joueur de l'Année selon le vote de ses équipiers.