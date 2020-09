Premier League : Kevin De Bruyne à la baguette avec Manchester City, deuxième défaite pour Sander Berge

Porté par Kevin De Bruyne, Manchester City débute par une victoire. Sander Berge s'incline à nouveau avec Sheffield. Retour sur la journée de Premier League.

La deuxième journée de Premier League s'est clôturée aujourd'hui par deux rencontres. À 19h, Aston Villa a défié Sheffield United, battu par Wolverhampton lors du premier match, tandis qu'à 21h15, les Wolves ont reçu Manchester City. Le géant mancunien a d'ailleurs lancé sa saison 2020/2021 aujourd'hui. Retour sur les résultats de la journée.

Aston Villa - Sheffield United

Premier match et première victoire pour les Villans, qui ont évité la relégation de justesse la saison dernière. Au terme d'un match fermé et équilibré (0,81 xG pour les locaux contre 0,85 pour les visiteurs), les hommes de Dean Smith se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but du défenseur central, Ezri Konsa, peu après l'heure de jeu (63ème). Il faut dire que les Blades se sont rapidement mis en difficultés avec l'expulsion de leur capitaine John Egan dès la 12ème minute. En ce qui concerne les anciens joueurs de Pro League concernés par l'opposition, Björn Engels n'était pas sur la feuille de match tandis que Sander Berge a disputé l'intégralité de la rencontre. Score final : 1-0.

Wolverhampton - Manchester City

Qui d'autre que Kevin De Bruyne pour lancer idéalement la saison des Citizens ? Auteur d'un exercice 2019/2020 stratosphérique, le Diable Rouge semble reparti sur les mêmes bases. À la 20ème minute de jeu, le numéro 17 a provoqué un penalty avant de se faire justice lui-même en transformant la sentence. C'est ensuite Phil Foden qui est venu inscrire le but du break (32ème). L'international belge est une nouvelle fois impliqué dans la réalisation de son équipe puisque c'est lui qui a parfaitement lancé Raheem Sterling, auteur de la passe décisive.

En seconde période, les hommes de Nuno Espirito Santon sont revenus avec de meilleures intentions. Survoltés, et malgré de nombreuses occasions de but, ils ont finalement réussi à marquer sur leur seul et unique tir cadré de la rencontre par l'intermédiaire de l'inévitable Raul Jimenez (78ème). À noter que peu avant cela, le technicien portugais avait fait entrer Leander Dendoncker à la place de João Moutinho. Pressés haut sur le terrain, les hommes de Pep Guardiola ont douté un moment avant de tuer le match dans le temps additionnel grâce à Gabriel Jesus (90ème + 5). Score final : 1-3 (pour Manchester City).