Pas de Kevin De Bruyne dans le top 5 : voici le Joueur de l'Année en Angleterre selon la presse !

La Football Writers Association a désigné son joueur de l'année 2024. S'il s'agit bien d'un joueur de Manchester City, ce n'est pas Kevin De Bruyne.

En 2023, Manchester City s'était déjà offert ce trophée récompensant le meilleur joueur de la saison selon la presse spécialisée : Erling Haaland était élu FWA Player of the Year. C'est désormais Phil Foden (23 ans) qui lui succède, récoltant 42% des voix.

Auteur d'une saison de très haut niveau (24 goals et 10 assists en 48 matchs), Foden devance Declan Rice (Arsenal) et son coéquipier Rodri. Le reste du top 5 est composé de Martin Odegaard (Arsenal) et Ollie Watkins (Aston Villa).

Pas trace, donc, de Kevin De Bruyne dans le top 5 de la saison 2023-2024 pour les 900 votants. Assez logique compte tenu du retour très tardif du Belge sur les terrains (janvier), et ce même si KDB est parvenu à distiller 16 assists en ce laps de temps si court.

De manière étonnante, De Bruyne n'a d'ailleurs jamais remporté ce trophée de FWA Player of the Year, et ce alors qu'il a été élu PFA Player of the Year par ses pairs en 2020 et 2021, et est membre de l'équipe-type de Premier League depuis 2020 sans discontinuer.