Carabao Cup : Watford et Kabasele sortis, West Ham cartonne et Manchester United s'impose à l'extérieur

Quatre rencontres de Coupe de la Ligue avaient lieu outre-Manche ce mardi soir.

Newport County AFC-Watford 3-1

Abrahams (18e pen), Labadie (28e) et Amond (65e) ; Penaranda (65e pen)

West Bromwich Albion-Brentford 2-2 (4-5 pen)

Robson-Kanu (56e et 66e pen) ; Marcondas (58e) et Forss (73e pen)

West Ham-Hull City 5-1

Snodgrass (18e), Haller (46e et 90e) et Yarmolenko (56e pen et 90e) ; Wilks (70e)

Luton Town-Manchester United 0-2

Mata (44e) et Rashford (88e)