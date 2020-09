Kevin De Bruyne candidat au plus prestigieux trophée de l'année, avec deux adversaires de choix

Ll'UEFA remettra son trophée de Joueur de l'année le 1er octobre prochain et Kevin De Bruyne fait partie des trois derniers prétendants.

En l'absence de Ballon d'Or, le titre de Joueur UEFA sera l'un des plus prestigieux trophées individuels remis dans les prochains mois et un Diable Rouge peut encore rêver de le remporter. Après son trophée anglais de Player Of The Year, Kevin De Bruyne fait des trois derniers nominés.

Mais la concurrence sera féroce pour le milieu de terrain belge: les deux autres nominés sont deux champions d'Europe: Manuel Neuer et Robert Lewandowski. La récompensé sera décernée lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, le 1er octobre prochain.

Derrière ce trio de tête, Lionel Messi, Neymar, Thomas Müller, Kyllian Mbappé, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich et Cristiano Ronaldo complètent, dans l'ordre, le top 10 dévoilé par l'UEFA ce mercredi.