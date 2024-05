La plus grosse déception de la saison en Challenger Pro League : "Chaque saison, la survie est difficile..."

Zulte Waregem a été éliminé par Lommel lors des Promotion Play-offs et est donc condamné à une autre saison en deuxième division. La déception est énorme pour l'entraîneur Vincent Euvrard, qui est honnête : "Nous n'avons pas atteint notre objectif".

"Je suis venu à Zulte Waregem pour ramener le club en Jupiler Pro League cette saison. Je ne l'ai jamais caché. C'était le but de tout le monde : le staff et les joueurs. Si vous n'y parvenez pas, c'est une déception", a réagi Vincent Euvrard.

Vincent Euvrard avait rejoint Zulte Waregem à la suite d'une grosse déception : son licenciement surprise du RWDM. Et un an plus tard, il vit un autre constat d'échec : l'Essevee ne remontera pas. "En un sens, j'ai vu ce groupe grandir et progresser. Je suis convaincu que des bases ont été posées qui peuvent garantir le succès à l'avenir", estime-t-il.

"Mais aujourd'hui, je ne peux que poser un constat d'échec. Car l'objectif était la promotion, et il n'a pas atteint", reconnaît ensuite Euvrard avec lucidité. Le coach flandrien voit cependant des raisons à cet échec : "Depuis janvier, il y a eu un grand nombre de blessures et ça a joué un rôle majeur", pointe-t-il.

"Nous avions constamment entre 5 et 7 joueurs blessés. Bien sûr que c'est un facteur dans la course à la montée". Euvrard juge toutefois que les dernières semaines ont été "très bonnes, notamment sur le plan défensif". Mais il faudra désormais se remettre au travail.

"C'est dommage que nous ne soyons pas promus maintenant. Chaque saison passée en deuxième division est une survie difficile. Ce n'est un secret pour personne", concède Vincent Euvrard.